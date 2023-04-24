Тело юриста "АрселорМиттал Темиртау" Ирины Эм нашли в сгоревшей квартире в Шахтинске

Журналист Айнур Балакешова на своей странице в Facebook рассказала о насильственной смерти юриста компании «АрселорМиттал Темиртау» Ирины Эм. По ее данным, тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире сотрудниками ДЧС, прибывшими на вызов о пожаре. Полиция и спасатели подтвердили эту информацию.

Фото: facebook-страница Айнур Балакешовой

По факту убийства зарегистрировано уголовное дело, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Карагандинской области.

По информации ДЧС Карагандинской области, сообщение о пожаре в Шахтинске поступило 23 апреля.

«В 5-этажном жилом доме в квартире на 5-м этаже горели мебель и домашние вещи на общей площади 6 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело женщины 1969 года рождения. Силами департамента по ЧС из квартир подъезда эвакуированы 9 человек. Пожар локализован в 13:25 и полностью ликвидирован в 13:31. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются», – говорится в сообщении.

В полиции подтвердили, что тело мертвой женщины принадлежит юристу компании «АрселорМиттал Темиртау» Ирине Эм.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по уголовной статье «Убийство». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновного лица и обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы», – сообщили в ДП Карагандинской области.