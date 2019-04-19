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​Теперь их ждут в России
Чингиз Ташенов, Кокшетау

Уже на протяжении четырех пос­ледних лет молодежь Акмолинской области активно участвует в развитии движения WorldSkills Kazakhstan. Ежегодно команда региона входит в тройку лидеров по итогам Национального чемпионата. Неоднократно акмолинцы защищали честь страны на международном уровне. Если в предыдущие годы победители чемпионата побывали в Бразилии и ОАЭ, то в августе четверо наших ребят в составе сборной выступят на международном чемпионате WorldSkills в России.

Этот чемпионат способствует повышению престижа рабочих профессий, привлечению молодых кадров в производственный сектор экономики. В наше время ощущается недостаток проектировщиков, конструкторов, энергетиков, слесарей, токарей и специалистов других специалис­тов. А сегодня для казахстанцев открыты новые возможности для личностного роста, вклада в процветание родной страны.

Региональный чемпионат WorldSkills проходил на 13 площадках области, где состязались между собой 190 конкурсантов – студенты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 22 лет, представляющие 32 профессиональные компетенции. Это представители профессий информационных технологий, строительной отрасли, обслуживания транспорта, дизайнерских услуг и других. А в оценке конкурсных заданий и организации рабочих площадок приняли участие 70 экспертов – социальных партнеров.

В итоге более 60 победителей и призеров чемпионата награждены денежными сертификатами на 100, 75 и 50 тыс. тенге, которые они получили из рук акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева.

В этот день для гостей была организована выставка компетенций, представленная 12 колледжами области, на которой учащиеся провели мастер-классы и презентации своих конкурс­ных работ. 

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