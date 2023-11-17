Территория древностей

Откуда в степях Сарыарки взялась пирамида? Для чего курганам усы? Зачем каменному балбалу кубок? Ответы на эти вопросы можно узнать, посетив Талдинский историко-археологический парк, который находится на территории Шетского района Карагандинской области. Он открылся недавно и официально стал филиалом областного краеведческого музея.

– По сути, это музей под открытым небом. Здесь высокая концентрация памятников древности, которые повествуют о жизни кочевников от каменного века до позднего средневековья, – отмечает ведущий научный сотрудник Сарыаркинского археологического института при Карагандинском университете Е. Букетова Игорь Кукушкин. – Приезжая сюда, ты попадаешь в особую атмосферу. Ее создают красивые природные пейзажи – горы, перелески и речка. Большинство археологических объектов в Талдинском парке отреставрировано. После раскопочных работ их привели в тот вид, который они имели в древности. Каждый из них по-своему интересен. Их можно не только разглядывать, но трогать руками.

Как сюда добраться? Доехать до Талдинского археологического парка можно на автомобиле. Дорога из Караганды займет примерно полтора часа. Сначала нужно проехать 90 км по алматинской трассе в южном направлении, а потом свернуть налево, в сторону села Талды. До него – около 15 км по асфальтированной дороге. Еще 10 км по грейдеру – и перед вами откроется вид на памятники с трехтысячелетней историей.

Туристическая инфраструктура археологического парка еще нуждается в доработке. Не хватает туалетов, пунктов питания и лавок с местными сувенирами. В планах протянуть над рекой Талды подвесной пешеходный мост. Он станет не только оригинальным элементом дизайна, но и значительно сократит туристам путь до главной достопримечательности парка под открытым небом – степной пирамиды.

– Река Талды течет на всем протяжении археологического парка, – отмечает Игорь Кукушкин. – Весной, во время паводка, она разливается и становится особенно широкой. Вброд ее не перейдешь. Мы ее только на тракторе сумели переехать, на машине не смогли. Берега здесь достаточно крутые. К тому же река сильно заросла тальником, поэтому переезды весьма ограничены.

Месяц назад здесь провели археолого-этнографический фестиваль «Талды – на перекрестке мировых цивилизаций». В парке собрались археологи, этнографы, исследователи и музейщики из Казахстана, Турции и Кыргызстана. Пока ученые рассказывали о жизни древних кочевников, люди искусства показывали их ремесла – воссоздавали процесс плавки бронзы, лепили глиняные горшки и готовили старинную сладость их пшеницы и масла – төңкерме. Важной частью фестиваля была экскурсия по новому археологическому парку.

Зачем кургану «усы»?

Основу археологического парка составляют памятники позднего палеолита и бронзового века. Самый необычный из них – это степная пирамида, которая входит в состав могильника Қаражартас. Она имеет ступенчатую форму. Длина каж­дой из сторон погребального сооружения – около 14 м. Его высота по периметру – около 1,5 м, а в центре – примерно 4 м. Углы пирамиды ориентированы по сторонам света. Реставраторы облицевали памятник эпохи бронзы вертикальными каменными плитами. Ученые считают, что именно так он выглядел более 3 000 лет назад.

Степную пирамиду раскопал карагандинский археолог Игорь Кукушкин вместе с коллегами из Сарыаркинского археологического института.

– Пирамида была исследована в 2015–2016 годах, – рассказывает ученый. – Изначально она представляла собой курган, сквозь насыпь которого проступали стены и кладка. Мы начали раскопки и обнаружили вот такое оригинальное сооружение. Степную пирамиду можно сравнить с пирамидой фараона Джосера, которая имеет похожую шестиступенчатую форму. Хочу отметить, что с 40-х годов XX века такие памятники археологи уже не находили. Объективно считалось, что их уже давно исследовали, поэтому мы были несказанно удивлены, когда обнаружили в степях Сарыарки такой редкий объект.

Ученые считают, что в пирамиде был захоронен знатный представитель бегазы-дандыбаевской культуры. К сожалению, его останки не были найдены. Видимо, могила была разграблена еще в древности.

На территории Талдинского археологического парка много памятников мавзолейного типа. Среди них курганы с оградами, с каменными ящиками-цистами, а также ритуальные ограды с установленными рядом балбалами. Они имеют человеческие очертания – глаза, нос, рот, усы, а иногда руки. Бывает, что изваяние «держит» кубок или другой сосуд. Видимо, таким образом истукан, олицетворяющий языческого божка или дух предков, «участвует» в определенных обрядах или ритуалах.

Еще один памятник древности – так называемый курган с «усами» Коктерек. Он вклю­чает в себя основное погребальное сооружение диаметром около 16 м и курган-спутник, от которого отходят две дугообразные каменные выкладки. Их археологи назвали «усами». Назначение малого кургана ученые установили. В нем в древности хоронили коня, который был для усопшего и помощником по хозяйству, и боевым товарищем. А вот над тем, какую функцию выполняли «усы», ученые ломают головы много лет.

– Поскольку «усы» отходят от кургана, в котором захоронен конь, можно представить, будто это рога, – рассуждает Игорь Кукушкин. – Такие лучерогие кони встречаются в петроглифических изображениях. Возможно, эти рога символизируют лучи солнца. Нам известно около 400 курганов с «усами». В большинстве случаев «усы» направлены на восток. Возможно, это связано с солнцестоянием и какими-то важными календарными датами. Допустим, когда люди видели, что между «усов» появляется солнце, они понимали, что наступил определенный праздник. В некоторых случаях между концами «усов» стояли каменные изваяния. Может быть, это были своего рода прицелы на солнце.

Существует и другая версия. Ее придерживается карагандинский историк Адиль Макен. Она тоже связана с культом солнца. По мнению ученого, люди эпохи бронзы встраивали в «усы» своеобразные каменные ящики, в которых разжигали огонь. Он был необходим для жертвоприношений – поминального аса.

Поселение скотоводов и металлургов

В 15 км от степной пирамиды располагается самый большой экспонат Талдинского археологического парка – протогород эпохи поздней бронзы Аккезен. Считается, что он занимал территорию в 15 га. Это поселение еще в первой половине XX века описал патриарх казахстанской археологии Алькей Маргулан, однако раскопки тогда не велись. Территория, на которой некогда располагался протогород, сильно заросла караганником. Откапывать и изучать Аккезен начали только в XXI веке. Сейчас здесь насчитывается около сотни каменных развалин, которые более 3 000 лет назад были жилищами или общественными помещениями. Два из них реконструированы.

Каждый посетитель археологического парка может войти в жилище человека эпохи бронзы и узнать больше о его быте. По сути, дом – это землянка. Она ограничена невысокими стенами из каменной кладки. В качестве крыши использовались бревна, которые подпирали несколько деревянных столбов.

Реставраторы попытались воссоздать внутреннее убранство жилища. В центре они соорудили очаг из камней и веток. Рядом постелили коврик из соломы, поставили деревянную ступу и глиняные горшки, которые в те далекие времена, скорее всего, изготавливали на гончарном круге. На стенах развесили ­копья, стрелы, топоры и шкуры животных.

– Откуда ученые узнали, что жилище в Аккезене выглядело именно так? Большую подсказку им дали столбовые ямки, – объ­ясняет археолог Игорь Кукушкин. – В них вставлялись массивные деревянные столбы, которые служили опорами. По их конфигурации можно определить, каким было перекрытие жилища – коньковым, шатровым или каким-то другим. Методика уже наработана. Поскольку Аккезен – это не первое поселение эпохи бронзы, которое было исследовано в Казахстане.

Еще один экспонат, который установили на территории археологического парка, – это деревянная колесница, изготовленная местными мастерами. Ее нельзя назвать артефактом. Скорее, это символ эпохи бронзы. Именно в то время человек освоил верховую езду. Лошадей стали впрягать в колесницы и повозки. Так со временем появилась легковооруженная конница. К тому же это способствовало переходу населения к кочевому скотоводству, задав тенденцию на несколько тысячелетий вперед.

– На территории поселения Аккезен было найдено большое количество костных останков домашних животных, – продолжает ученый. – Поэтому можно сделать вывод, что местное население занималось скотоводством. Собственно, оно составляло основу экономики того времени. Стада состояли из овец, крупного рогатого скота и лошадей. А вот сведений о том, занимались ли жители Аккезена земледе­лием, у нас нет. Мы находим при раскопках зернотерки. Однако неизвестно, какие злаки в них измельчали – домашние или дикие. Думаю, что со временем у нас появятся точные данные. Для этого нужно проводить спорово-пыльцевой анализ и делать заборы почвы, на которой люди могли что-то выращивать.

Еще один экспонат, который представлен на обозрение посетителей Талдинского парка, – это печь древних металлургов. Ее соорудили из камней и глины. В Аккезене таких печей найдено не было. Но удалось установить, что местные жители занимались медеплавильным делом, поскольку археологи откопали здесь уйму мелких изделий из металла.

От язычества к исламу

Пожалуй, самыми понятными для людей XXI века являются памятники средневековья и того времени, когда территория Казахстана входила в состав Золотой Орды. В Талдинском архео­логическом парке этот период представлен курганами, тюркскими оградками с каменными изваяниями и мавзолеями батыров. Они в гораздо меньшей степени подверглись разграблению, чем объекты бронзового века. К тому же во многих захоронениях археологи находят останки погребенных людей. А это дает возможность собрать гораздо больше информации об образе жизни и верованиях средневекового общества.

– Любопытны, на мой взгляд, курганы золотоордынского периода, – отмечает сотрудник Сарыаркинского археологического института Игорь Кукушкин. – Чем они характерны? Тем, что под земляным курганом обычно находится оградка из сырцового кирпича с останками людей. К примеру, в кургане «Қотыртас» было обнаружено парное захоронение. Мужчина был погребен по мусульманским канонам, то есть без всякого сопроводительного инвентаря. В соседней могиле находились останки женщины, которую похоронили по языческому обряду. Мы можем это утверждать наверняка, потому что рядом с ней находились зеркало, гребенка, остатки седла, наконечник стрелы. Эти артефакты датируются XIII–XIV веками нашей эры. Здесь мы «поймали» свое­образный переход от языческих верований к исламу.

В черте Талдинского парка находятся несколько усыпальниц, почитаемых в народе. Самая известная из них – это мавзолей Сенкибай-батыра. Сейчас это сооружение из заводского кирпича куполообразной формы. Мазар несколько раз перестраивали, поэтому изначально неизвестно, какой вид он имел. Мавзолей построен на месте гибели Сенкибая, который был соратником легендарного Богенбай-батыра. Вместе они сражались с джунгарами, участвовали в Анракайской и Булантинской битвах.

Сейчас Талдинский археологический парк включает в себя около 200 памятников различных эпох. Многие из них полностью не исследованы. Археологические раскопки здесь ведутся каждый сезон. А это значит, нас ждут новые открытия, а возможно, даже сенсации.