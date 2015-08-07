Тест Свежий выпуск 404 Валентина ФИРОНОВА

– Простите, откуда у вас мой номер? – недовольно перебиваю я, предвидя дальнейший набор слов.

– Консультация косметолога и визажиста бесплатно! – почти взахлеб продолжает наступать девица, игнорируя мой вопрос. – Записать?

– Не надо!

– Это же бесплатно!

– Если мне понадобится косметолог, я его найду сама.

Девушка ошарашено замолчала…

Подобные приглашения не редкость. Если вам еще не предложили чудо-акцию, не расстраивайтесь, еще предложат. И не важно, что это будет, – консультация «красоты», метла с антимикробным поддувом или скидка на средство от тараканов. Главное – даром.

Недавно в одном из торговых центров столицы мне пришлось наблюдать почти булгаковскую сцену. Здесь проводили розыгрыш ценных призов. Каждый, кто потратил в любом отделе не меньше определенной суммы, становился участником лотереи. Призы – от электрочайника до айфона – вызывали дикий восторг. Купоны вытаскивали случайные ребятишки из толпы. В перерыве между розыгрышами собравшиеся бросались за покупками, чтобы получить заветный купон, а потом и приз. Смущенные чужим счастьем, люди скупали что ни попадя и с упертостью фанатиков ожидали своего чуда.

Нам нравится, когда нам говорят то, что мы хотим услышать. Нам нравится чувствовать свою значимость и превосходство. И еще многим очень хочется «халявы», причем во всем, чтобы не напрягаться. И, как следствие, спрос на обман и симуляцию пользуется спросом. Ничего не изменилось с древнеримских времен – «хлеба и зрелищ!», остальное вторично. «Бесплатное» счастье лезет к нам отовсюду. Цену ему мы знаем, а вот устоять…

Как, например, не купить рыбу, если на нее объявлены скидки? И хотя ты отлично понимаешь, что свежую представительницу речной или морской фауны на наших прилавках найти посложнее, чем добыть камчатского краба, но… Ты ведь знаешь, что на прилавках большинства торговых точек возлежат замороженные еще в ледниковый период рыбины, которых жизнь изрядно помотала по холодильным установкам? И все равно покупаешь? Я тоже.

Но это еще полбеды. Под видом стерляди и не менее знатной форели продавцы подсовывают наивным покупателям мутантов, взращенных в мутных водах зарубежья, породу которых не смогут определить даже ихтиологи с многолетним стажем. Ну а то, что при жарке купленная рыба потеряет в весе как минимум половину, открытием ни для кого не является.

Отдельная история – колбаса. Тут на глазок, сколько и какого мяса в этом любимом народом продукте, с ходу не определишь. Да и в накладных о содержимом сервелата и докторской не прочитаешь. Единственная возможность протестировать колбаску в домашних условиях – дать ее попробовать кошке. Она суррогат на раз отличает.

Икрой решили себя порадовать? Тоже не спешите гостей звать. Лучше проверьте ее на качество. У вас черная? Кладите ее в стакан с водой. Если она настоящая, вода свой цвет не поменяет, а если крашеная щучья, жидкость потемнеет. Обошлось? Поздравляю!

Скажете, утрирую? Слегка. Увы, недоброкачественные продукты и услуги нас подстерегают на каждом шагу. Торгующим зачастую на качество наплевать. Прибыль на первом месте. А ради нее сгодится и пальмовое масло вместо сливочного. И соя вместо мяса. И крашеный спирт вместо коньяка, и далеко не бесплатные советы косметологов.

В общем, рассчитывать в очередной раз приходится только на себя, да еще на кошку...