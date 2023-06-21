ТЭЦ в Аркалыке введена в эксплуатацию только на бумаге – Годунова

Об этом в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента Казахстана заявила председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«В Аркалыке Костанайской области заказчиком – отделом жилищно-коммунального хозяйства – приняты 2 проекта: «Реконструкция системы теплоснабжения города Аркалыка до 2030 года» и «Реконструкция Аркалыкской ТЭЦ в части замены турбоагрегата станции №2 мощностью 2,5 МВт» на общую сумму 7,4 млрд тенге при их неполной готовности. В результате Аркалыкская ТЭЦ введена в эксплуатацию только на бумаге», – констатировала глава ВАП.

Ранее Наталья Годунова сообщила о выявленных на 23 млрд тенге нарушениях по итогам аудита в сфере теплоснабжения.