Разделение на два района будущей четвертой агломерации страны произошло в 2018 году. Границу определила железная дорога, пересекающая областной центр. После недолгого обсуждения они получили звучные названия: Астана и Алматы. Десятый месяц акимом района Астана является Айбек Купенов, поэтому его смело можно назвать главным астанинцем области.

– Наш район единственный в республике тезка столицы. Решение приурочили к 20-летию главного города страны. И если в этом году он отмечает четверть века, то мы – пятилетие, – сразу делает акцент аким района.

Следует заметить, что хоть население и приняло нововведение, но порой возникает путаница, когда сразу не поймешь в некоторых ситуациях, о какой Астане идет речь.

Площадь актюбинской составляет 2 934 га. В двадцати жилых массивах проживает 321 тыс. человек согласно последней переписи населения. В админис­т­рации акима­та района числятся 22 человека, в основном это бывшие сотрудники четырех сельских округов Курашасай, Жанаконыс, Курайлы, Сазды, присоединившихся к городским микрорайонам. Район застраи­вается активно, инженерные коммуникации не поспевают за новостройками, особенно в жилых массивах Жанаконыс, Бауырластар, Парасат, потому действует временный мораторий на выдачу земельных участков. В перечне первостепенных задач также качество автомобильных дорог, регулярность движения общественного транспорта.

У исторических районов, таких как Москва, Жилгородок, Авиа­городок, свои специфические проблемы: обновление жилого фонда, модернизация фасадов, лифтов. Особых подходов требуют ветхие и аварийные дома, паводкоопасные участки.

Стратегические задачи связаны с формированием агломерации, для их реализации требуется финансовая поддержка из рес­публиканского бюджета, особенно это касается проведения инженерно-коммуникационных сетей. Многие проблемы обнажаются в ходе ежеквартальных встреч с населением, для большей эффективности они регулярно проводятся по 10–11 адресам. Только в ходе собраний второго квартала поступило 410 вопросов. В основном они касаются жилищно-коммунального хозяйства, занятости населения и социального обеспечения.

Предыдущие прошли в апреле-мае, следующие начнутся в августе. Все поднятые вопросы заносятся в протокол, затем люди обязательно получают информацию о принимаемых мерах. Практика показывает, что за три месяца не всегда реально выдать результат, особенно по проблемам, которые не решались десятилетиями. Отсюда порой ошибочно возникает впечатление, что ничего не делается. Проще изменить маршрут городского автобуса, установить светофор, дорожный знак, «лежачего полицейского», перенести контейнеры для мусора, обеспечить освещение во дворах многоэтажек, засыпать щебнем ямы.

– Третий год в городе реализуем программу «Бюджет народного участия», люди поняли ее пользу и с каждым разом активнее участ­вуют в ней. Кстати, мы лидируем по количеству реа­лизованных проектов. Многие детские и спортивные площадки, воркауты, футбольные поля, тротуары устанавливаются и обновляются по инициативе горожан, – говорит Айбек Купенов.

В конкурсе на 2023 год участвовало 80 проектов, из них 58 было одобрено, будет реализовано 48. Для сравнения: в первый год осуществлено 15 проектов. Постепенно выработались главные критерии: земельный участок не должен находиться на чьем-то балансе, здесь должна быть возможность обеспечения дорожной безопасности, а также отсутствие рядом высоковольтных линий и подземных коммуникаций. Начинали с мелких проектов, но с каждым разом они становятся масштабнее. К примеру, в поселке Сазды предполагавшаяся реконст­рукция сквера расширилась до создания парка.

К сожалению, не все получается гладко. В Курашасае, к примеру, в прошлом году рядом со школой установили добротную детскую площадку, которая пришла в негодность через месяц. И это проделки не детворы, а взрослых. После этого возник­ла необходимость закреплять такие объекты за конкретными организациями, передавать их на баланс КСК или ОСИ.

Такие случаи подтверждают актуальность видеонаблюдения. С 2010 года отслеживается си­туация только вокруг мусорных контейнеров. В прошлом году установили 100 видеокамер. В период с ноября по январь с их помощью нарушителей оштрафовали на полмиллиона тенге. Проблемы возникали в частном секторе, куда еще не дошла оптиковолоконная связь. Сейчас обслуживание берет на себя «Казахтелеком». Вскоре по дополнительному соглашению появятся еще 25 камер на таких проблемных участках района, как «Шанхай», «Жилгородок», где большая плотность населения.

Попутно стало известно, что для Астаны закуплена тысяча мусорных контейнеров с крышкой и на колесах. В первую очередь они появляются там, где заранее созданы ограждения установленного образца. Актюбинцы намереваются асфальтировать контейнерные площадки и перенять столичный опыт, когда площадки имеют крышу, которая не дает разлетаться полиэтиленовому содержанию контейнеров даже в ветреную погоду.

Когда-то в Актобе предпринимателей обязывали асфальтировать, освещать и озеленять прилегающую территорию. Сейчас совместно с санитарной службой предлагают посадить в радиусе 50 м от объектов деревца. Соглас­но правилам благоустройст­ва города, объекты малого и среднего бизнеса должны быть ухоженными. И если крупные фирмы, торговые дома проявляют ответственность, то мелким структурам требуются дополнительные разъяснения. В районе Астана числится 2 500 субъектов малого бизнеса, из них 630 – это магазины у дома.

Следующая забота акимата – безопасность жителей. В феврале вместе с полицейскими и представителями региональной палаты предпринимателей «Атамекен» организовали встречи с владельцами ночных клубов, ресторанов, имеющих криминогенные риски. Многие из них работают до утра, в связи с чем было предложено ограничить работу до часа ночи и установить обязательно видео­камеры с подключением к ЦОУ департамента полиции.

Есть особенность у областного центра: хотя это и город, но некоторые его окраины мало чем отличаются от села. Так, только в актюбинской Астане насчитывается 7 тыс. голов крупного рогатого скота, но земли для их полноценной пастьбы не хватает. К тому же некоторые владельцы не соглашаются платить пастуху за одну голову 3 тыс. тенге, предпочитая улицы населенного пункта.

– Сейчас с земельным комитетом решаем вопрос о создании загона для бесконтрольной живности. Мы идем к тому, чтобы человек определился: либо он житель города, либо ему нужно возвращаться в аул. С Палатой предпринимателей объясняем людям: в городских условиях предпочтительнее создавать мини-теплицы, пекарни, разводить домашних птиц. Есть готовые бизнес-проекты, в том числе и по программе «Ауыл аманаты», – говорит аким района.

На вопрос о том, что бы ему хотелось перенять у столичных коллег, признается, что сразу после назначения хорошо ознакомился с их опытом работы. Оказалось, у них 18 позиций.

– У меня сразу было три позиции: «Бюджет народного учас­тия», санитарное состояние территории и уход за зелеными насаждениями. Инициировал дополнительную нагрузку, ведь все равно спрос в первую очередь с нас. Мы некий буфер между местным населением и руководством города, области. В этом году нам передали семь функ­ций, в следующем году ожидается передача пяти функций, кроме инженерно-коммуникационных работ. Наши предложения находят отражение в «Плане развития населенных пунктов города Актобе до 2025 года». В основном они касаются дефицита социальных объектов. Все острее ощущается дефицит воды, особенно в Сазды, Бауырластаре, – поделился подробностями собеседник.

В завершение он добавил, что Астана – главный город страны, деловой центр, поэтому там много перспектив для человека, особенно для образованной молодежи. А актюбинская Астана – это лицо города, и общими усилия­ми они будут стараться делать район чище, зеленее, создавать интересные места для отдыха.

– Наш район должен привлекать не только туристов, гостей, но и инвесторов. Он должен стать эпицентром реализации бизнес-идей, удобным для предпринимательства, – отметил Айбек Купенов.

Также, на его взгляд, актюбинцам следовало бы более тщательно продумывать архитектурный облик города, перенять у астанинцев опыт строительства интересных объектов, отказаться от однотипных строений.