Точка отсчета

Представители свыше 40 крупнейших компаний Королевства Бахрейн прибыли в Астану для того, чтобы изучить возможности сотрудничества и ведения бизнеса в РК.
– Королевство Бахрейн нацелено на расширение своего присутствия в Центральной Азии. И так как Казахстан – лидер в данном регионе, а Бахрейн – лидер в районе Персидского залива, то, уверен, наше сотрудничество поможет нам взаимообогатиться, – сказал министр транспорта и глава исполнительной власти Бахрейновского совета экономического развития Камаль Мухаммед Ахмед, открывая совместный бизнес-форум. По его мнению, нынешний уровень торгово-экономического развития не отвечает имеющемуся потенциалу. Действительно, по официальным данным, объем товарооборота между нашими странами по итогам прошлого года слегка перевалил отметку в один миллион долларов. Это мизер, если сравнить с другими странами.
Но, как показал совместный бизнес-форум, точек соприкосновения для взаимообогащения много.
– Мы знаем, что сильными сторонами экономики Бахрейна являются добыча и переработка нефти и газа, алюминия, финансово-банковский сектор, сельское хозяйство, туризм и пищевая промышленность, – сказал в ответном слове вице-премьер – министр индустрии и новых технологий РК Асет Исекешев.
Он напомнил, что, в свою очередь, Казахстан обладает огромным потенциалом для экспорта пшеницы, ячменя и фуражного зерна в Бахрейн, а также для создания совместного мясного производства по принципам «Халял». И именно эти направления могут стать основой для создания совместных предприятий как на территории нашей страны, так и в Королевстве Бахрейн.
– Что касается переработки алюминия, то ваш опыт имеет реальные перспективы по созданию востребованного на внутреннем рынке производства, как на севере республике – в Павлодаре, так и в южном регионе Казахстана, – отметил вице-премьер. По его информации, сегодня в Бахрейне перерабатывается около 800 тыс. тонн алюминия, в то время как в Казахстане объем переработки составляет всего лишь 25 тыс. тонн в год. При этом наша республика имеет огромные запасы руды для получения алюминия.
– Поэтому мы готовы создать в Павлодаре специальную зону по переработке алюминия, чтобы увеличить объемы его производства, – отметил А. Исекешев.
Что касается сотрудничества в нефтегазовом секторе, то и здесь открываются заманчивые перспективы.
– Компания «Бахрейн Петролеум Компани» (BAPCO) может предоставить свои терминалы в районе Персидского залива для экспорта казахстанской нефти и газа, – заявил председатель «Бахрейн Петролеум Компани» Адель Аль Мойед.
Кроме этого, он заметил, что Королевство Бахрейн обладает большим потенциалом по обнаружению новых запасов углеводородов и мог бы организовать обмен опытом в сфере разведки. Глава BAPCO напомнил, что история нефти и газа в Бахрейне началась в 1932 году. В 1948 году были открыты новые месторождения газа, что способствовало развитию нефте- и газохимии. Сегодня Королевство импортирует свой газ в 35 стран мира. Здесь также сильно развита нефтехимическая отрасль, которую Казахстан только-только планирует развивать. Так что опыт арабских коллег актуален.
Серьезными также видятся перспективы сотрудничества двух стран в банковском секторе. Как известно, Королевство Бахрейн является финансовым центром в Персидском заливе. В этом направлении Правительство РК намерено активизировать работу по созданию Регионального хаба по оказанию услуг альтернативного финансирования.
– Нам был бы очень полезен системный подход и успешный опыт Манамы как Регионального исламского финансового центра. Несколько лет назад мы обсуждали вопросы создания совместного исламского банка и торгово-финансового инвестиционного фонда, – сказал А. Исекешев.
Итогом принятых решений по расширению сотрудничества стало подписание целого ряда меморандумов. Один из них предполагает создание казахстанско-бахрейновского Делового совета, который будет координировать все совместные проекты.
Кульпаш КОНЫРОВА