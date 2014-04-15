Точка отсчета

Политика

Представители свыше 40 крупнейших компаний Королевства Бахрейн прибыли в Астану для того, чтобы изучить возможности сотрудничества и ведения бизнеса в РК.

– Королевство Бахрейн нацелено на расширение своего присутствия в Цент­ральной Азии. И так как Казахстан – лидер в данном регионе, а Бахрейн – лидер в районе Персидского залива, то, уверен, наше сотрудничество поможет нам взаимообогатиться, – сказал министр транспорта и глава исполнительной власти Бахрейновского совета экономического развития Камаль Мухаммед Ахмед, открывая совместный бизнес-форум. По его мнению, нынешний уровень торгово-экономического развития не отвечает имеющемуся потенциалу. Действительно, по официальным данным, объем товарооборота между нашими странами по итогам прошлого года слегка перевалил отметку в один миллион долларов. Это мизер, если сравнить с другими странами.

Но, как показал совместный бизнес-форум, точек соприкосновения для взаимообогащения много.

– Мы знаем, что сильными сторонами экономики Бахрейна являются добыча и переработка нефти и газа, алюминия, финансово-банковский сектор, сельское хозяйство, туризм и пищевая промышленность, – сказал в ответном слове вице-премьер – министр индустрии и новых технологий РК Асет Исекешев.

Он напомнил, что, в свою очередь, Казахстан обладает огромным потенциа­лом для экспорта пшеницы, ячменя и фуражного зерна в Бахрейн, а также для создания совместного мясного производства по принципам «Халял». И именно эти направления могут стать основой для создания совместных предприятий как на территории нашей страны, так и в Королевстве Бахрейн.

– Что касается переработки алюминия, то ваш опыт имеет реальные перспективы по созданию востребованного на внутреннем рынке производства, как на севере республике – в Павлодаре, так и в южном регионе Казахстана, – отметил вице-премьер. По его информации, сегодня в Бахрейне перерабатывается около 800 тыс. тонн алюминия, в то время как в Казахстане объем переработки составляет всего лишь 25 тыс. тонн в год. При этом наша республика имеет огромные запасы руды для получения алюминия.

– Поэтому мы готовы создать в Павлодаре специальную зону по переработке алюминия, чтобы увеличить объемы его производства, – отметил А. Исекешев.

Что касается сотрудничества в нефтегазовом секторе, то и здесь открываются заманчивые перспективы.

– Компания «Бахрейн Петролеум Компани» (BAPCO) может предоставить свои терминалы в районе Персидского залива для экспорта казахстанской нефти и газа, – заявил председатель «Бахрейн Петролеум Компани» Адель Аль Мойед.

Кроме этого, он заметил, что Королевство Бахрейн обладает большим потенциалом по обнаружению новых запасов углеводородов и мог бы организовать обмен опытом в сфере разведки. Глава BAPCO напомнил, что история нефти и газа в Бахрейне началась в 1932 году. В 1948 году были открыты новые мес­торождения газа, что способствовало развитию нефте- и газохимии. Сегодня Королевство импортирует свой газ в 35 стран мира. Здесь также сильно развита нефтехимическая отрасль, которую Казахстан только-только планирует развивать. Так что опыт арабских коллег актуален.

Серьезными также видятся перспективы сотрудничества двух стран в банковском секторе. Как известно, Королевство Бахрейн является финансовым центром в Персидском заливе. В этом направлении Правительство РК намерено активизировать работу по созданию Регио­нального хаба по оказанию услуг альтернативного финансирования.

– Нам был бы очень полезен системный подход и успешный опыт Манамы как Регио­нального исламского финансового центра. Несколько лет назад мы обсуждали вопросы создания совместного исламского банка и торгово-финансового инвестиционного фонда, – сказал А. Исекешев.

Итогом принятых решений по расширению сотрудничества стало подписание целого ряда меморандумов. Один из них предполагает создание казахстанско-бахрейновского Делового совета, который будет координировать все совместные проекты.

Кульпаш КОНЫРОВА

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