Токаев и Алиев торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны

Президент, Международное сотрудничество, Культура
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Как отметил президент Казахстана, имя Гейдара Алиева превратилось в настоящий бренд Азербайджана.

Фото пресс-службы президента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства напомнил, что в ходе его официального визита в Баку в прошлом году был достигнут ряд договоренностей об укреплении культурно-гуманитарного сотрудничества, который стали важным шагом в деле укрепления дружеских отношений двух стран.

"Наш долг – увековечивать и хранить память о таких личностях мирового масштаба, как Гейдар Алиев. Открывая в Астане новую улицу, названную его именем, мы вносим важный вклад в это благородное дело. Это знак нашего теплого отношения и искреннего уважения к великому сыну азербайджанского народа", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил президент Казахстана, возглавив страну в крайне непростой период, Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в укреплении азербайджанской государственности.

"Символично, что имя "Гейдар" в переводе означает "впереди идущий". Он без всякого преувеличения считается архитектором современного динамично развивающегося Азербайджана. Под его мудрым руководством в Азербайджане были проведены глубокие политические и социально-экономические преобразования. Пройдя этот нелегкий, тернистый путь, страна совершила колоссальный рывок вперед, стала авторитетным членом мирового сообщества. По сути, имя Гейдара Алиева превратилось в настоящий бренд Азербайджана. Жизненный путь Гейдара Алиева является ярким примером самоотверженного служения нации", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также отметил неоценимый вклад Гейдара Алиева в становление и укрепление отношений между двумя странами.  По его словам, великий сын азербайджанской нации всегда с теплотой отзывался о казахах и подчеркивал наши единые истоки и наследие.

Глава государства также заявил, что современные прочные и гармоничные взаимоотношения Астаны и Баку неизменно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.  Он высоко оценил сильное лидерство Ильхама Алиева, который достойно продолжает созидательное дело своего отца и уверенной поступью ведет свою страну по пути прогресса.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что очень рад участвовать в этой исторической церемонии.

"Касым-Жомарт Кемелевич сказал о том, что Гейдар Алиев испытывал особое отношение и любовь к братскому казахскому народу. Это на самом деле так, я свидетель этого. Он хорошо знал традиции и обычаи казахов, уважал культуру казахского народа, его многовековую историю. Очень ценил братство казахов и азербайджанцев. Также он делал все для того, чтобы еще больше сплотить тюркский мир. Сегодня мы видим результаты его деятельности в том, что тюркский мир объединяется, создано мощная организация, которая имеет большой авторитет на международной арене", – сказал он.

После торжественной церемонии азербайджанский президент Ильхам Алиев в присутствии Касым-Жомарта Токаева посадил дерево в Ботаническом саду.

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