Токаев и Дендиас обсудили перспективы развития казахско-греческого сотрудничества

Президент , Международное сотрудничество , Политика

По словам президента, Греция является одним из важных партнеров Казахстана среди государств Европейского союза.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Греции Николаоса Дендиаса, находящегося в Астане с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-греческого сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей.

По словам президента, Греция является одним из важных партнеров Казахстана среди государств Европейского союза. Он также отметил, что обе страны активно взаимодействуют на многосторонних площадках.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что отношения с Грецией являются для нас приоритетными. Мы будем делать все возможное, чтобы вывести показатели взаимного сотрудничества на новый уровень", – отметил президент Казахстана.

В свою очередь Николаос Дендиас поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность обменяться мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

"Хочу отметить, что мы рассматриваем Казахстан как крупнейшую и приоритетную для нас страну в Центральной Азии, которая является гарантом стабильности в регионе. Греция выражает готовность к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с Вашей страной", – сказал министр.

Кроме того, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

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