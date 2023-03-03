Токаев направил приветствие участникам чемпионата мира по биатлону в Щучинске

Президент, Спорт
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В городе Щучинске состоялась церемония открытия чемпионата мира по биатлону. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил приветствие участникам турнира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Фото: пресс-служба МКС РК

В Щучинске (Акмолинская область) прошла церемония открытия чемпионата мира по биатлону среди юниоров и юношей.

В соревновании примут участие более 500 спортсменов из 38 стран мира. Среди них – Швеция, США, Южная Корея, Франция, Германия, Норвегия, Австрия, Япония, Великобритания и другие.

К участникам и организаторам турнира обратился президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Поздравляю вас с открытием чемпионата мира по биатлону среди юниоров. Казахстан уделяет особое внимание развитию массового спорта. Строятся спортивные объекты, открываются секции для детей, создаются условия для разностороннего развития подрастающего поколения. Я выражаю благодарность Международному союзу биатлонистов за помощь в организации этого масштабного мероприятия. Уверен, что проведение чемпионата мира даст импульс развитию биатлона в Казахстане», – сказано в официальном приветствии главы государства.

Торжественная церемония прошла на лыжно-биатлонном стадионе Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта, где и пройдут соревнования.

«Казахстан впервые принимает биатлонный турнир такого уровня. Это особенно важно в свете последних успехов молодых казахстанских спортсменов на зимней Универсиаде в США и других крупных стартах. У нашего биатлона определенно есть будущее, и я уверен, что этот чемпионат повысит интерес наших граждан не только к этой дисциплине, но и к зимним видам спорта в целом. Это одна из главных наших задач», – отметил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.

Чемпионат мира по биатлону среди юниоров и юношей пройдет с 4 по 12 марта. Казахстан на нем представят 20 спортсменов.

 

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