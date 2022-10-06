Токаев назвал приоритет, который не подвергнется ни ревизии, ни коррозии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на форуме народной коалиции отметил, что повышение благосостояния народа – приоритет, который никогда не подвергнется ни ревизии, ни коррозии, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы занялись вопросами качественного развития экономики и повышения уровня жизни граждан. Создаются благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, и эта работа будет продолжена. Принимаются системные меры для усиления потенциала сельского хозяйства. Наш ключевой приоритет – повышение благосостояния народа. И этот приоритет никогда не подвергнется ни ревизии, ни коррозии. По моему поручению увеличены зарплаты врачей и педагогов, работников бюджетной сферы. Обеспечен стабильный рост пенсий, стипендий и пособий. Более полутора миллионов соотечественников смогли улучшить жилищные условия и получить лечение за счет досрочного изъятия части пенсионных накоплений", – сказал Токаев.

Президент РК напомнил, что в январе этого года был создан фонд "Қазақстан халқына", который занялся оказанием конкретной помощи нуждающимся.

"В Конституцию введена норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу. И это ни в коем случае не красивый лозунг. Практической реализацией этой поправки стала программа "Национальный фонд – детям!". Эта беспрецедентная мера нацелена на справедливое распределение национальных богатств", – заключил глава государства.