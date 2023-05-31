Токаев: Необходимо применять новые подходы к развитию науки

Фото: пресс-служба президента РК

Президент был проинформирован о деятельности Национальной академии наук и планах на предстоящий период. В ходе беседы также были рассмотрены актуальные вопросы научной сферы.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, академия в своем новом статусе должна сыграть ключевую роль в развитии отечественной науки. По словам главы государства, необходимо применять новые подходы к развитию науки с акцентом на усиление взаимосвязи научно-технологической и экономической политики государства.

Президент подчеркнул, что государством создаются необходимые условия для развития отечественной науки. Действует Национальный совет по науке и технологиям при президенте Республики Казахстан, в том числе существенно выросли объемы и улучшены механизмы финансирования исследований. В этом контексте глава государства отметил актуальность и востребованность финансируемых научных проектов и исследований, а также их практическое применение в реальных секторах экономики.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поставил перед президентом академии ряд конкретных задач по широкому привлечению талантливых молодых ученых в научную среду.

В завершение президент напомнил о том, что научная интеллигенция вносит большой вклад в развитие страны и пожелал Кунсулу Закарье успехов в ее ответственной работе.