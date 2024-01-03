Токаев о состоянии ТЭЦ и ЖКХ: "Это результат многолетнего бездействия"

Президент, Энергетика, Общество
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Президент высказался о текущей ситуации по ТЭЦ и ЖКХ, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

«Это результат многолетнего бездействия. Все понимают, что текущие проблемы в этой отрасли возникли не за один день, а накапливались годами. Износ теплоцентралей и другого оборудования в регионах достигает 80 процентов. При этом инвестиции в коммунальное хозяйство все эти годы не соответствовали потребностям», - сказал он в интервью газете Egemen Qazaqstan.

Отрицательно влияют на ситуацию и некоторые информационные «сетевики», намеренно нагнетающие штатные ситуации на объектах электроэнергетики, называя положение с теплообеспечением «трагедией», отметил глава государства.

Глубокая модернизация инженерной инфраструктуры по всей стране – это очень масштабная и сложная задача, но она постепенно решается.

В весенне-летний период Правительство и акимы приняли меры для обеспечения качественной подготовки к отопительному сезону. Проведена работа на проблемных объектах, состояние которых было критическим.

«Сейчас задача-минимум – не допустить серьезных аварий и остановки теплоснабжения в домах. Задача-максимум – ввести новые мощности, планомерно обновить сети, модернизировать всю коммунальную сферу. В сложившихся условиях теплосети худо-бедно выдерживают нагрузки, но без дальнейших решительных мер Правительства и акимов не обойтись», - резюмировал он.

 

#Токаев #президент #ТЭЦ #ЖКХ

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