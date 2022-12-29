Токаев анонсировал кадровые изменения в Правительстве

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Сенате Парламента Казахстана объявил о кадровых изменениях в Правительстве в начале нового года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Президент обозначил, что человечество до сих пор еще преодолевает последствия пандемии коронавируса. Кроме того, обострилась геополитическая ситуация, что привело к усилению мирового кризиса.

"Всё происходящее, несомненно, оказывает небывалое давление на мировую экономику. В этих условиях мы смогли не допустить снижения темпов экономики, рост которой за 11 месяцев составил порядка 3%. Нам удалось увеличить рост инвестиций в основной капитал на 6,5%. Это неплохой показатель. Однако это не повод расслабляться. Я озвучил эти проблемы на недавнем заседании Правительства. По целому кругу ключевых для страны проблемных вопросов Правительство не проявляет должной активности, медленно принимаются решения. Полагаю, что в ближайшее время эффективность работы Правительства должна повыситься, поскольку ими принимаются меры и действия по разрешению ситуации. Я намерен в начале нового года по предложению премьер-министра осуществить ряд кадровых изменений в Правительстве", – объявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства акцентировал, что в целом все задачи, стоящие перед Правительством, – масштабные и актуальные.

"Мы должны сосредоточиться на дальнейшем поступательном развитии экономики. Реальный рост ВВП в следующем году должен составить не менее 4%, а в номинальном исчислении, впервые в истории, он должен превысить 250 млрд долларов. Также непростой задачей, которую Национальный банк и Правительство должны исполнить, является контроль инфляции. Не секрет, что она больнее всего бьет по наименее защищенным гражданам. Без решения этого вопроса невозможно обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, привлечь инвестиции", – аргументировал президент.

По словам главы государства, необходимо активизировать работу по созданию новых производств и качественных рабочих мест, особенно для молодежи. Особое внимание предстоит уделить системам здравоохранения и образования.

"Здесь важно, чтобы была взята на контроль реализация соответствующих национальных проектов. Произошедшие недавно кризисные ситуации в отдельных уголках нашей страны обнажили целый спектр проблем. Мы не должны допустить повторения таких событий в будущем. Это одна из главных задач региональной политики. Поэтому в рамках региональной политики упор должен быть направлен на недопущение повторения таких ситуаций", – резюмировал Токаев.