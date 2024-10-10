Токаев отметил важность поддержки контактов деловых кругов Казахстана и Туркменистана

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана в расширенном формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев назвал свой визит важным шагом к достижению общей цели – вывести многогранные межгосударственные связи на качественно новый уровень.

«Опираясь на многовековую дружбу, добрососедство, единые культурные и исторические ценности, Казахстан и Туркменистан как два братских государства построили прочные и гармоничные отношения, которые неизменно развиваются в русле стратегического партнерства», – сказал он.

По словам президента Казахстана, существенный прогресс в последние годы достигнут в развитии торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте глава государства заявил о готовности Казахстана расширить экспорт в Туркменистан на общую сумму порядка 120 млн долларов по 80 товарным позициям.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил важность поддержки контактов деловых кругов двух стран.

«Как мне доложили, высокий инвестиционный потенциал демонстрирует именно малый и средний бизнес. В прошлом году успешно прошел бизнес-тур казахстанских компаний в Туркменистан. В этом ключе важно стимулировать развитие предпринимательской активности на площадке казахско-туркменского Делового совета. Основным локомотивом должны выступить деловые круги. Считаю важным сконцентрировать усилия представителей крупных коммерческих и национальных компаний двух стран на запуске реальных проектов в промышленности, строительстве, логистике, связи и других отраслях экономики. Уверен, что подписание сегодня Межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций придаст этому процессу дополнительный импульс», – полагает президент.

Глава государства с удовлетворением отметил поступательное развитие культурно-гуманитарных связей, а также хорошие перспективы сотрудничества в сфере высшего образования.

Пользуясь случаем, президент поздравил братский туркменский народ с 300-летием выдающегося поэта Махтумкули Фраги.

В свою очередь Сердар Бердымухамедов подчеркнул значимость визита Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан с точки зрения упрочения двусторонних отношений.

«Официальный визит президента Казахстана служит целям дальнейшего укрепления отношений добрососедства и тесного сотрудничества между нашими странами, расширения сфер партнерского взаимодействия, выхода на новые перспективные направления. История отношений народов Туркменистана и Казахстана насчитывает многие столетия. За это время сформировались поистине братские связи. Два государства и народа объединяют не только география, но и осознание неразрывности исторических судеб, понимание необходимости друг друга. Мы исповедуем общие ценности, бережно храним и почитаем унаследованные от предков традиции», – отметил Сердар Бердымухамедов.

В ходе встречи особое внимание было уделено реализации совместных инициатив в газовой сфере, планомерному увеличению объемов взаимной торговли и грузоперевозок по территории двух стран, а также активизации межрегионального взаимодействия.