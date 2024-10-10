Токаев отметил важность поддержки контактов деловых кругов Казахстана и Туркменистана

Международное сотрудничество , Президент
83
Наталия Буланова
выпускающий редактор

По его словам, деловые круги должны выступить основным локомотивом

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана в расширенном формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев назвал свой визит важным шагом к достижению общей цели – вывести многогранные межгосударственные связи на качественно новый уровень.

«Опираясь на многовековую дружбу, добрососедство, единые культурные и исторические ценности, Казахстан и Туркменистан как два братских государства построили прочные и гармоничные отношения, которые неизменно развиваются в русле стратегического партнерства», – сказал он.

По словам президента Казахстана, существенный прогресс в последние годы достигнут в развитии торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте глава государства заявил о готовности Казахстана расширить экспорт в Туркменистан на общую сумму порядка 120 млн долларов по 80 товарным позициям.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил важность поддержки контактов деловых кругов двух стран.

«Как мне доложили, высокий инвестиционный потенциал демонстрирует именно малый и средний бизнес. В прошлом году успешно прошел бизнес-тур казахстанских компаний в Туркменистан. В этом ключе важно стимулировать развитие предпринимательской активности на площадке казахско-туркменского Делового совета. Основным локомотивом должны выступить деловые круги. Считаю важным сконцентрировать усилия представителей крупных коммерческих и национальных компаний двух стран на запуске реальных проектов в промышленности, строительстве, логистике, связи и других отраслях экономики. Уверен, что подписание сегодня Межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций придаст этому процессу дополнительный импульс», – полагает президент.

Глава государства с удовлетворением отметил поступательное развитие культурно-гуманитарных связей, а также хорошие перспективы сотрудничества в сфере высшего образования.

Пользуясь случаем, президент поздравил братский туркменский народ с 300-летием выдающегося поэта Махтумкули Фраги.

В свою очередь Сердар Бердымухамедов подчеркнул значимость визита Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан с точки зрения упрочения двусторонних отношений.

«Официальный визит президента Казахстана служит целям дальнейшего укрепления отношений добрососедства и тесного сотрудничества между нашими странами, расширения сфер партнерского взаимодействия, выхода на новые перспективные направления. История отношений народов Туркменистана и Казахстана насчитывает многие столетия. За это время сформировались поистине братские связи. Два государства и народа объединяют не только география, но и осознание неразрывности исторических судеб, понимание необходимости друг друга. Мы исповедуем общие ценности, бережно храним и почитаем унаследованные от предков традиции», – отметил Сердар Бердымухамедов.

В ходе встречи особое внимание было уделено реализации совместных инициатив в газовой сфере, планомерному увеличению объемов взаимной торговли и грузоперевозок по территории двух стран, а также активизации межрегионального взаимодействия.

#переговоры #Токаев #Сердар Бердымухамедов

Популярное

Все
Дело о громком убийстве подростка в Алматинской области взято на особый контроль
В Алтайском ботаническом саду знают почти все об уникальной флоре Восточного Казахстана
Интеллектуальные системы помогут обеспечить безопасное управление транспортной инфраструктурой
Нарушения водного законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки в ЗКО
До конца года начнет действовать трасса на Кандыагаш в Актюбинской области
Совершенствуя климатическое законодательство
В Талдыкоргане открыли памятник известному художнику Абылхану Кастееву
Музей под открытым небом планируют создать в Атырау
Строительство АЭС не несет в себе рисков, считают эксперты МАЭК
В области Жетысу подключили к природному газу Алгабасский сельский округ
«Современные реакторы исключают возможность отклонения от протоколов безопасности» – эксперт о АЭС
Преемственность идей мира и духовности: первый форум молодых религиозных лидеров прошел в Астане
Зал первооткрывателя Ботая
Грузовые вагоны сошли с рельсов в Акмолинской области
Призер международного фестиваля из Державинска
Монумент погибшим лесникам установили в области Абай
О трансформации архивов в эпоху цифровизации говорили участники II Конгресса архивистов в Алматы
Куляш Кунантаева свою жизнь посвятила служению народу и стране
На Акмолинской птицефабрике цыплят до осени считают
Антикор рассказал о коррупции в сферах госслужбы, спорта и образования
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Безопасность превыше всего
Нужны дополнительные мощности
Ждут туристов в Атырау
Кадры для атомной отрасли
Казахстанский дизайнер создал одноразовый чемодан для туристов
Primus inter pares
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Без атомной генерации энергопереход не состоится
Президент подписал поправки по вопросам дорожной безопасности
Не остаться бы сырьевым придатком
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в форуме депутатов маслихатов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Страховые компании Костаная на грани разорения
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
В режиме мозгового штурма: ERG провела первый в Казахстане хакатон в алюминиевой отрасли
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область

Читайте также

Свыше 20 документов подписали Казахстан и Туркменистан
Президенты Казахстана и Туркменистана побеседовали во дворц…
Президента Казахстана наградили медалью «К 300-летию Махтум…
Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Независимост…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]