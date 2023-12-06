Токаев ознакомился с деятельностью филиала Heriot-Watt University

Главе государства представили разработки ученых вуза в естественных, технических и гуманитарных науках

Фото: пресс-служба президента РК

В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с образовательной и научно-исследовательской деятельностью высшего учебного заведения, в котором обучаются 300 студентов из 9 регионов страны. 35% из них являются выпускниками сельских школ, 42% – из социальных категорий, нуждающихся в поддержке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Филиал, созданный на базе Актюбинского регионального университета имени Кудайбергена Жубанова, был открыт во исполнение поручения главы государства по переформатированию системы высшего образования.

Как сообщили Касым-Жомарту Токаеву, образовательные программы включают три англоязычные программы бакалавриата по таким специальностям, как электроэнергетика, нефтяная инженерия и энергоменеджмент, компьютерная инженерия.

Президент был проинформирован о том, что студенты имеют возможность продолжить обучение в филиалах Heriot-Watt University в Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Шотландии. Выпускники филиала смогут получить двойные дипломы Heriot-Watt University и Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова.

В рамках осмотра выставки научных достижений главе государства представили разработки ученых вуза в естественных, технических и гуманитарных науках.