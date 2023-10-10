Токаев ознакомился с работой рисового завода "Алтын Орда"

Президент, Поездки
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Президент призвал не ограничиваться выращиванием риса и обратить внимание на культуры, не требующие значительных затрат воды

Фото: пресс-служба президента РК

В рамках рабочей поездки в Кызылординскую область Касым-Жомарт Токаев посетил завод «Алтын Орда», представляющий рисоводческую отрасль, которая считается брендом региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

По словам директора Сагидуллы Сыздыкова, завод производит 30 тысяч тонн риса в год. Большая часть продукции реализуется на внутреннем рынке, другая часть поставляется в соседние страны.

Президент был ознакомлен с продукцией сельхозтоваропроизводителей Кызылординской области. Наряду с продукцией крупных рисоводческих хозяйств на выставке были представлены мясные, рыбные, молочные и кондитерские изделия, овощи и фрукты.

Глава государства пожелал успехов аграриям Кызылординской области. Он также призвал не ограничиваться выращиванием риса и диверсифицировать агропромышленный сектор региона, отдавая предпочтение культурам, не требующим значительных затрат воды.

Кроме того, по мнению президента, необходимо сделать акцент на дальнейшем совершенствовании традиционного рисоводства, имеющего высокий экспортный потенциал.

Казахский научно-исследовательский институт рисоводства имени Ибрая Жахаева совместно с украинскими специалистами проводит работу по акклиматизации других сортов риса.

Касым-Жомарт Токаев также посетил завод «Ассоль», который был запущен на территории данного производственного комплекса в прошлом году. На предприятии, производящем поваренную соль, работают 130 человек. Продукция экспортируется в Россию, Латвию, Литву, Эстонию и Беларусь.

#Токаев #производство #Кызылорда #завод #аграрии #рис #соль

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