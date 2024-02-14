Токаев побеседовал с главным исполнительным директором Qatar Investment Authority

В ходе государственного визита в Доху Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора Qatar Investment Authority Мансура Ибрагима Аль-Махмуда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

На встрече с руководителем одного из крупнейших суверенных фондов мира Мансуром Ибрагимом Аль-Махмудом были рассмотрены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов и взаимодействия в финансовой сфере.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество между Qatar Investment Authority и фондом «Самрук-Казына» может стать основной движущей силой экономического партнерства между двумя странами.

В свою очередь Мансур Ибрагим Аль-Махмуд сообщил о планах выйти на финансовый рынок Казахстана, а также реализовать проект по глубокой переработке продукции агропромышленного комплекса.

Кроме того, собеседники обсудили возможность создания казахско-катарского фонда прямых инвестиций в «Международном финансовом центре Астана» (AIFC).

В завершение встречи глава государства пригласил главного исполнительного директора Qatar Investment Authority принять участие в Международном форуме Астана.