Токаев побеседовал с министром иностранных дел Швейцарии

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с федеральным советником, министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, находящимся в Казахстане с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства подчеркнул, что между двумя странами весьма тесные отношения, которые развиваются в духе дружбы и сотрудничества.

Президент Казахстана поздравил с началом деятельности Почетного консульства Швейцарии в Алматы, на официальном открытии которого присутствовал Иньяцио Кассис.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Швейцария является одним из ключевых политических, торговых и экономических партнеров Казахстана в Европе. Страна входит в число 20 ведущих торговых партнеров и в первую тройку крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиций 32,5 миллиарда долларов.

"Мы приветствуем новые швейцарские компании, готовые инвестировать в перспективные области экономики Казахстана. Думаю, что соглашение, которое было подписано между Правительством Казахстана и железнодорожным концерном Stadler, является очень перспективным, поэтому мы будем с особым вниманием следить за реализацией этой сделки. И это придаст очень хороший импульс нашим отношениям", – сказал президент Казахстана.

Глава государства передал наилучшие пожелания президенту Швейцарской Конфедерации Алену Берсе.

Иньяцио Кассис также положительно оценил уровень развития двустороннего сотрудничества, выразив готовность содействовать его укреплению. Он дал высокую оценку проводимым в Казахстане масштабным реформам.

"Двусторонняя торговля и инвестиции являются важным элементом наших тесных связей. Как Вы сказали, если швейцарские частные компании будут инвестировать в Вашу страну, то это будет способствовать успеху Ваших реформ, улучшению условий для того, чтобы вкладывать сюда деньги", – подчеркнул министр.

Особое внимание собеседники уделили реализации совместных проектов в сферах обрабатывающей промышленности, торговли и логистики, машиностроения, сельского хозяйства, финансовых услуг, цифровизации, образования.

Кроме того, в ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.