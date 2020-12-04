Токаев поблагодарил Мамина за оперативное выполнение поручения по производству вакцины

Президент
Айдана Демесинова
Фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра Аскара Мамина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.



Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции.

Премьер-министр сообщил Президенту о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября.

При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность. С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний будут привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года.

Глава государства был проинформирован о том, что в декабре текущего года будет запущено производство первой партии отечественной вакцины в объеме 2 млн доз.

Отдельным блоком Главе государства сообщили, что в соответствии с его договоренностью с Президентом России Владимиром Путиным с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины "Спутник V". Запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года. На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Аскара Мамина за оперативное выполнение поручения по производству вакцины и отметил необходимость особого контроля над обеспечением эффективности отечественной вакцины и ее доступности для населения.

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