Токаев подписал поправки в конституционные законы

Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Текст Конституционного закона публикуется в печати.

Закон направлен на совершенствование судебной системы, порядка использования государственной символики, а также развитие Международного финансового центра «Астана» и использование его юрисдикции.

Также президентом подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений главы государства».

В законе представлены нормы, касающиеся вопросов улучшения социального обеспечения населения, организации и обеспечения дошкольного воспитания и обучения детей, а также строительства и ремонта инженерных сетей, автодорог районов, городов республиканского значения и столицы.

Кроме того, задачами закона являются реформирование системы распределения горюче-смазочных материалов, расчет отчислений в общественный фонд «Қазақстан халқына», наделение Правительства компетенциями по утверждению предельных цен на производимые, ввозимые или реализуемые в стране социально значимые продовольственные товары и другие актуальные вопросы.