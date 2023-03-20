Токаев подписал поправки в налоговое законодательство
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В числе прочего поправками предусматривается снижение розничного налога.
Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
Напомним, в числе прочего поправками предусматривается снижение розничного налога.