Токаев подписал указ о назначении судей
Указы и распоряжения
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Президент Казахстана назначил судей Конституционного суда РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Указами главы государства:
Жакипбаев Кайрат Тулегенович назначен судьей Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года, он освобожден от должности заведующего Государственно-правовым отделом Администрации президента Республики Казахстан;
Жатканбаева Айжан Ержановна назначена судьей Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года;
Нурмуханов Бакыт Маратович назначен судьей Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года;
Подопригора Роман Анатольевич назначен судьей Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года.