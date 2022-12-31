Токаев подписал указ о назначении судей

Президент Казахстана назначил судей Конституционного суда РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду .

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Указами главы государства:

Жакипбаев Кайрат Тулегенович назначен судьей Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года, он освобожден от должности заведующего Государственно-правовым отделом Администрации президента Республики Казахстан;

Жатканбаева Айжан Ержановна назначена судьей Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года;

Нурмуханов Бакыт Маратович назначен судьей Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года;

Подопригора Роман Анатольевич назначен судьей Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года.