Токаев подписал указ о назначении судей

Указы и распоряжения
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Президент Казахстана назначил судей Конституционного суда РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz


Указами главы государства:

Жакипбаев Кайрат Тулегенович назначен судьей Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года, он освобожден от должности заведующего Государственно-правовым отделом Администрации президента Республики Казахстан;

Жатканбаева Айжан Ержановна назначена судьей Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года;

Нурмуханов Бакыт Маратович назначен судьей Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года;

Подопригора Роман Анатольевич назначен судьей Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года. 

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