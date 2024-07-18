Утверждены правила назначения внештатных советников по вопросам инвалидности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Целью деятельности советника является представление законных интересов и обеспечение учета мнения лиц с инвалидностью (ЛСИ) при обсуждении и принятии решений на республиканском и местном уровнях.

В соответствии с Правилами советником может быть назначен гражданин РК, достигший 20 лет, имеющий средне-специальное и высшее образование, опыт профессиональной и (или) общественной деятельности в области защиты прав и расширения возможностей ЛСИ не менее пяти лет, в случае выбора советника на местном уровне – постоянно проживающий не менее двух лет в пределах соответствующей административно-территориальной единицы.

Советник подотчетен и ответственен перед первым руководителем.

Срок полномочий советника составляет три года. Одно и то же лицо может быть советником не более двух раз подряд.

Советник осуществяляет свою деятельность на общественных началах.

Кандидатуры на позицию советника выдвигаются путем самовыдвижения.

Кандидат в советники не должен:

1) быть лицом, занимающим государственную должность, гражданским служащим, депутатом парламента РК, судьей;

2) иметь судимость, которая не погашена или не снята в установленном законодательством порядке;

3) в установленном законом порядке быть признанным судом: недееспособным или ограниченно дееспособным, виновным в совершении коррупционного преступления и (или) коррупционного правонарушения;

4) состоять на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.

Кандидатуры не допускаются к рассмотрению в случае несоответствия требованиям, установленным в пункте 5 настоящих Правил.

Советник досрочно прекращает свою деятельность в случаях:

- личной инициативы советника;

- признания судом его недееспособным или ограниченно дееспособным;

- признания судом его безвестно отсутствующим или объявления умершим;

- выявления недостоверной информации в представленных документах и (или) сведениях;

- вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;

- выезда за пределы Казахстана на постоянное место жительства;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей, установленного на основании оценки эффективности деятельности советника;

- поступления на государственную, гражданскую службу, избрания депутатом парламента РК, назначения судьей;

- истечения срока полномочий;

- смерти.

Процедура назначения советника начинается за два месяца до истечения срока полномочий действующего советника в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.

Подробнее с Правилами можно ознакомиться на официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения РК.