Президент подписал закон о выплатах детям из Нацфонда

Президент
275
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Основными целями законопроекта является поддержка молодого поколения граждан республики с целью возможности при достижении ими совершеннолетия улучшить жилищные условия или получить образование за счет накоплений.

Представленные Сенатом поправки не меняют концептуальных положений закона. Всего внесено 10 поправок, из них 5 редакционно-уточняющего характера, 5 - юридического характера, предусматривающие приведение в соответствие с отдельными законодательными актами республики.

Так, в нормах Гражданского кодекса, регулирующих возврат банковских вкладов, и закона «О Государственной образовательной накопительной системе», регулирующего отдельные банковские операции, исключено использование понятия «целевые накопления», так как целевые накопления могут находиться только на целевых накопительных счетах ЕНПФ.

Также депутаты исключили дублирующие нормы, регламентирующие компетенцию единственного акционера – Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».

Напомним, законом предусматривается отчислять 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. При этом дети и их опекуны не смогут досрочно снять эти средства, но в последующем получат право использовать деньги на улучшение жилищных условий или получение образования. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Текст закона публикуется в печати.

 

#дети #выплаты #закон #подписание #Нацфонд

Популярное

Все
О Ботае говорят в Тюмени
«Нашествие» пеликанов отмечается этой осенью в Костанае
Полиция расследует причины возгорания на заводе в Туркестанской области
Рабство XXI века
Дворец культуры фосфорников в Шымкенте решено реконструировать
Швейцарцы живут дольше всех
А кушать хочется!
Во славу батыров Великой степи
Мясо из пробирки
Свет и тепло без перебоев
От передовой медицины до атомной станции
Столкнулись интересы
Современная, технологичная, безопасная
Токаев поздравил казахстанцев с рождением 20-миллионного жителя страны
Папа – мой пример
«Холодное сердце» Мангистау
Золотые струны, или Посвящение маэстро
Байден назвал условия прекращения военных операций Израиля в Газе
Footyaccumulators оценил шансы Казахстана в матче против Сан-Марино
Смерть по неосторожности
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
«Сначала шахматы, а потом азбука»
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Казахская Мария Кюри
Карантин по сибирской язве сняли в посёлке Топар
Причину пожара в "Семей-Орманы" назвала генпрокуратура
Газопровод построят от Актюбинской области до Костаная
Количество кибератак в РК увеличилось на 56%
Первая группа туристов из Казахстана прибыла в Китай по безвизовому режиму
Работать не врозь, а вместе
Воевавший в Сирии боевик сдался властям Казахстана
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Токаев поздравил казахстанцев с рождением 20-миллионного жи…
ГСМ, газ, отопительный сезон: Токаев дал поручения главе Ми…
Президент поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом кон…
Токаев принял председателя Верховного суда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]