Токаев поговорил с главой правительства Пакистана
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Президент провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт.
Собеседники обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
Отмечена важность эффективной реализации значительного потенциала в области экономической кооперации, транспортно-логистического и инвестиционного взаимодействия.