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Президент , Поручения
Токаев поручил акиму Туркестанской области усилить взаимодействие с населением

Глава государства принял акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии Туркестанской области за 8 месяцев текущего года.

По словам Дархана Сатыбалды, объем промышленного производства в регионе достиг 534 млрд тенге, что на 125 млрд тенге выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Реализуется 26 инвестиционных проектов на общую сумму 12,7 млрд тенге, создано 936 рабочих мест. Объем продукции агропромышленного комплекса составил 477 млрд тенге, что превышает прошлогодний показатель на 4 процента.

В Туркестанской области реконструирован ряд объектов водной инфраструктуры. После исполнения запланированных мероприятий общий объем производства сельскохозяйственной продукции достигнет 1 трлн тенге.

Президент был проинформирован о том, что с начала года введено в эксплуатацию 486 тысяч квадратных метров жилья. До конца года будет завершено строительство 85 жилых домов.

Как сообщил аким, за счет бюджетных средств осуществляется строительство 59 школ, что позволит уже в этом году решить проблемы четырех аварийных и двух трехсменных школ. Кроме того, частные инвесторы построили 13 школ.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по реализуемым в Туркестанской области проектам и усилить взаимодействие с населением региона.

 

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