Токаев поручил кабмину окончательно определиться со способами оптимизации расходов

В ходе заседания глава государства дал указание по сокращению расходов, сообщает Kazpravda.kz

– Наше государство – социальное, поэтому мы продолжим инвестировать в образование, здравоохранение, это наша конституционная обязанность. Но помощь следует оказывать действительно нуждающимся гражданам, злоупотребления, аферы недопустимы. Поэтому неприоритетные расходы будут сокращаться, необходимость в этом очевидна. Правительство до конца года должно окончательно определиться, каким образом такие расходы следует оптимизировать, - распорядился Касым-Жомарт Токаев.