«Необходим строгий контроль» – Токаев о соблюдении экологических требований в Мангистау

Президент
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Дана Аменова
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию Мангистауской области подчеркнул, что промышленные предприятия должны неукоснительно соблюдать экологические требования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Акорды

«Нужно уделить особое внимание решению экологических проблем региона. Вокруг областного центра много промышленных предприятий. Необходим строгий контроль за соблюдением ими всех экологических требований. Долгое время не решается вопрос рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата», где размещено 105 миллионов тонн отходов трех заводов Прикаспийского горно-металлургического комбината». Кроме того, на мусорных полигонах региона складировано свыше 200 тысяч тонн твердых бытовых отходов, имеются также стихийные свалки. В области насчитывается 68 несанкционированных свалок, 60 из них были утилизированы, 8 находятся на территории частных предпринимателей», – пояснил Глава государства.

Также он добавил, что все эти проблемы негативно сказываются на качестве жизни людей.

«Правительству совместно с акиматом области нужно принять исчерпывающие меры для их безотлагательного решения. По этому вопросу правительство должно ежеквартально докладывать мне. В рамках акции «Таза Қазақстан» необходимо продолжить работу по благоустройству населенных пунктов. В Актау нужно сажать больше деревьев», – считает Президент.

В завершение он подчеркнул, что чистота – это важная ценность, которая должна стать присущим нашему народу качеством.

#Токаев #Мангистауская область #благоустройство

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