Президент

Придется принять жесткие меры – Токаев о гибели шахтеров "АрселорМиттал Темиртау"

Елисеева Екатерина
корреспондент

ЧП на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау" приобрели системный характер. Такое заявление в ходе встречи с общественностью Мангистауской области сделал президент Казахстана. Глава государства поручил провести комплексную проверку металлургического гиганта, в том числе на соответствие требованиям безопасности труда и всем экологическим нормам, сообщает Kazparvda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК. 

"Хочу затронуть еще одну серьезную проблему – безопасность труда. Как вы знаете, на прошлой неделе в результате взрыва на шахте в Карагандинской области погибло 5 человек, есть пострадавшие. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Я поручил оказать необходимую помощь их семьям. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. К большому сожалению, аварии на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" приобрели частый, можно сказать, системный характер. Это уже вторая трагедия с летальным исходом в текущем году. С 2006 года на металлургическом комбинате произошло более 20 аварий, которые унесли жизни свыше 100 наших граждан", – заявил Токаев. 

Президент подчеркнул, что несмотря на неоднократные предупреждения и предписания государственных органов, ситуация не становится лучше.

"В этой связи придется принять безотлагательные жесткие меры, о чем я предупреждал в недавнем выступлении в Караганде. Нужно провести комплексную проверку предприятия, в том числе на соответствие требованиям безопасности труда и всем экологическим нормам. Важно определить, достаточны ли инвестиции собственника в поддержание технического состояния комбината и его модернизацию. Возможно, к этой работе следует привлечь международную компанию, которая даст объективную оценку положения дел на заводе. Необходимо сделать все, чтобы подобные трагедии не повторились. Здоровье и жизнь наших граждан – это самое главное", – продолжил глава государства. 

Напомним, 3 ноября, в 03.03 на шахте имени Ленина УД АО "АрселорМиттал Темиртау" произошла авария.

"На момент происшествия в шахте находилось 106 сотрудников, на поверхность поднялся 101 человек. 5 человек (стволовые) остались для функционирования подъёмных клетей",  – сообщила пресс-служба акимата Карагандинской области. 

На месте происшествия находится аким области, глава города, руководство компании, работает аварийно-спасательная служба ПВАСС "Комир".

"По имеющейся предварительной информации, при бурении газодренажных скважин, произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 4 работников, поиски еще одного работника продолжаются, еще четверо госпитализированы в больницу. Эвакуированы 106 работников. Обстоятельства устанавливаются. Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - прокомментировал официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.

По факту ЧП зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 277 УК РК.

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Дело Карима Масимова поступило в суд Астаны – процесс будет закрытым
​​​​​​​Нужна гражданская активность
О качестве жизни
Образование для всех
​​​​​​​Ждем битву фаворитов
«Золотой мост» дружбы
​​​​​​​Двигатель экономического роста
​​​​​​​«Серебро» из Солт-Лейк-Сити
Все условия для избирателей
За вклад в борьбу с COVID
​​​​​​​Поздравляем «Окжетпес»
Слушать и слышать
Фермер и наука
​​​​​​​Эстафета памяти
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Новый праздник появился в Казахстане
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
КамАЗ насмерть придавил водителя в Аксу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Германия готова укреплять сотрудничество с Казахстаном в энергетической и транспортной отраслях
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
18-летний парень спрыгнул с 24-го этажа в Астане
Смаилов – главе МИД Германии: "Видим существенный потенциал по увеличению объемов взаимной торговли"
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Ползучий и беззвучный враг
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Бейбут Атамкулов назначен послом Казахстана в Узбекистане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Президент , Общество
Это пример уважения к стране: Токаев о Мангистауской област…
Президент
Токаев выразил обеспокоенность снижением уровня воды в Касп…
Президент
Продлить сроки функционирования СЭЗ в Казахстане предложил …
Президент
Токаев поручил разработать спецпрограмму модернизации жилья…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]