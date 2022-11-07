Придется принять жесткие меры – Токаев о гибели шахтеров "АрселорМиттал Темиртау"

ЧП на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау" приобрели системный характер. Такое заявление в ходе встречи с общественностью Мангистауской области сделал президент Казахстана. Глава государства поручил провести комплексную проверку металлургического гиганта, в том числе на соответствие требованиям безопасности труда и всем экологическим нормам, сообщает Kazparvda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Хочу затронуть еще одну серьезную проблему – безопасность труда. Как вы знаете, на прошлой неделе в результате взрыва на шахте в Карагандинской области погибло 5 человек, есть пострадавшие. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Я поручил оказать необходимую помощь их семьям. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. К большому сожалению, аварии на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" приобрели частый, можно сказать, системный характер. Это уже вторая трагедия с летальным исходом в текущем году. С 2006 года на металлургическом комбинате произошло более 20 аварий, которые унесли жизни свыше 100 наших граждан", – заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что несмотря на неоднократные предупреждения и предписания государственных органов, ситуация не становится лучше.

"В этой связи придется принять безотлагательные жесткие меры, о чем я предупреждал в недавнем выступлении в Караганде. Нужно провести комплексную проверку предприятия, в том числе на соответствие требованиям безопасности труда и всем экологическим нормам. Важно определить, достаточны ли инвестиции собственника в поддержание технического состояния комбината и его модернизацию. Возможно, к этой работе следует привлечь международную компанию, которая даст объективную оценку положения дел на заводе. Необходимо сделать все, чтобы подобные трагедии не повторились. Здоровье и жизнь наших граждан – это самое главное", – продолжил глава государства.

Напомним, 3 ноября, в 03.03 на шахте имени Ленина УД АО "АрселорМиттал Темиртау" произошла авария.

"На момент происшествия в шахте находилось 106 сотрудников, на поверхность поднялся 101 человек. 5 человек (стволовые) остались для функционирования подъёмных клетей", – сообщила пресс-служба акимата Карагандинской области.

На месте происшествия находится аким области, глава города, руководство компании, работает аварийно-спасательная служба ПВАСС "Комир".

"По имеющейся предварительной информации, при бурении газодренажных скважин, произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 4 работников, поиски еще одного работника продолжаются, еще четверо госпитализированы в больницу. Эвакуированы 106 работников. Обстоятельства устанавливаются. Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - прокомментировал официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.

По факту ЧП зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 277 УК РК.