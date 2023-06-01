Токаев посетил новый корпус клиники Керуен-Medicus в Алматы

Во время своего рабочего визита в Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой клиники Керуен-Medicus, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе посещения глава государства осмотрел клинико-диагностическое отделение.

Клиника оказывает амбулаторно-поликлиническую, диагностическую и стационарную помощь взрослым и детям не только на платной основе, так и в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Здесь обслуживаются более 18 тысяч человек.

В ходе беседы с персоналом клиники президент Казахстана назвал важным открытие специализированных высокотехнологичных медицинских учреждений и центров. Он также пожелал им успехов в их непростой работе.