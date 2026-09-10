Депутат от «Әділет» направил запрос по раку легких

Здравоохранение,Курултай
Айман Аманжолова
корреспондент

Как заявил Сергей Пономарев в своем депутатском запросе, по официальной статистике сегодня рак легкого стоит на первом месте по смертности среди онкозаболеваний в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Этот год Президент провозгласил годом цифровизации и искусственного интеллекта. Глава государства неоднократно подчеркивал, что применение передовых ИИ-технологий должно стать мощным драйвером развития страны и модернизации ключевых отраслей, включая здравоохранение», - подчеркнул депутат.

Будучи депутатом Мажилиса VIII созыва, он поднимал тему внедрения отечественной системы искусственного интеллекта для ранней диагностики и скрининга рака легкого. По официальной статистике сегодня рак легкого стоит на первом месте по смертности среди онкозаболеваний в Казахстане. Ежегодно такой страшный диагноз получают свыше трех тысяч человек. И скрининг помог бы многим выявить болезнь на ранней стадии и начать своевременное лечение.

Как отметил депутат, эффект от скрининга доказан, и не только в Казахстане. В США такие исследования снизили смертность на 20, а в Италии на 39%. Запущенный рак легких обходится государству в 60 миллионов тенге на одного больного и многие из них, увы, безнадежны.

«Но главное даже не в деньгах, а в здоровье казахстанцев», - подчеркнул Пономарев.

Именно поэтому, по его словам, внедрение национального скрининга рака легких для групп высокого риска с применением низкодозной компьютерной томографии прямо закреплено в предвыборной программе партии «Әділет». Скрининг будет проводиться по единым национальным стандартам и позволит выявлять заболевание на ранних стадиях, своевременно начинать лечение и сокращать число запущенных случаев.

«Теперь это обещание партии и прямой долг перед гражданами страны, чьи жизни зависят от своевременной диагностики. Отечественные технологические решения для этого уже существуют», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что еще в 2023 году за счет гранта Всемирного банка была создана готовая ИИ-система ранней диагностики и скрининга рака легких, технически интегрированная с 200 медицинскими организациями страны. Но проект не получил развития, несмотря даже на введение в действие закона об искусственном интеллекте и наличие необходимой правовой базы.

На основании вышеизложенного депутат выдвинул несколько предложений:

1. Установить факты и причины задержки реализации скрининга рака легкого с применением низкодозной компьютерной томографии.

2. Провести и предоставить независимую оценку имеющихся технологий данного направления.

3. Определить сроки и условия запуска проекта.

«При подтверждении нарушений, решить вопрос об ответственности задействованных лиц. Прошу предоставить письменный ответ на депутатский запрос в соответствии с действующим законодательством», - заключил депутат.

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