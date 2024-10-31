Токаев посетит Францию в начале ноября

Международное сотрудничество , Президент
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмманюэля Макрона 4-5 ноября посетит Французскую Республику с государственным визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, президент Казахстана проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.

#Франция #президент

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