Токаев примет участие в саммите Центральная Азия – Европейский Союз

Фото: akorda.kz

Сегодня Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочей поездкой Северо-Казахстанскую область, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как рассказали в пресс-службе президента, в СКО глава государства ознакомится с ходом посевных работ и проведет встречи с аграриями, а также посетит ряд социальных объектов.

30 мая президент в Акорде примет верительные грамоты у послов ряда государств.

2 июня Касым-Жомарт Токаев планирует участвовать во втором саммите «Центральная Азия – Европейский Союз», который состоится в городе Чолпон-Ата (Кыргызская Республика).