Токаев примет участие в саммите Центральная Азия – Европейский Союз
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Пресс-служба президента РК анонсировала планы главы государства на текущую неделю.
Сегодня Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочей поездкой Северо-Казахстанскую область, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Как рассказали в пресс-службе президента, в СКО глава государства ознакомится с ходом посевных работ и проведет встречи с аграриями, а также посетит ряд социальных объектов.
30 мая президент в Акорде примет верительные грамоты у послов ряда государств.
2 июня Касым-Жомарт Токаев планирует участвовать во втором саммите «Центральная Азия – Европейский Союз», который состоится в городе Чолпон-Ата (Кыргызская Республика).