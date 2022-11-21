Токаев после объявления итогов еxit poll: Мы должны оправдать это доверие народа

Президент , Политика , Видеогалерея

Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб, где ознакомился с результатами еxit poll, проведенного на внеочередных президентских выборах международным институтом региональных исследований «Открытое общество», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Toqaev2022.

Фото: t.me/toqaev2022

После объявления итогов еxit poll Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении перед членами штаба назвал завершившуюся выборную кампанию исторической.

«Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории. Объявлены результаты еxit poll. Конечно, мы ждем официальные итоги выборов. Тем не менее уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам. Доверие народа – это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие народа. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября, мы все должны приступить к работе», – сказал он.

Вместе с тем в выступлении было отмечено, что для строительства сильного государства, прежде всего, необходимо установить справедливость. Без этого не удастся осуществить реформы. Поэтому мы все, сплотившись, как единая нация, как одно общество, должны приступить к этой работе.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность коалиции за оказанное ему высокое доверие.

«Благодарю общественный штаб, доверенных лиц, волонтеров. Вы побывали в разных уголках страны, не оставив без внимания села, самые отдаленные уголки. Вы провели значительную агитационную работу. Я об этом никогда не забуду. Поэтому сегодняшний результат – это наша общая победа!» – отметил он.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, выборы прошли в соответствии с законом, всем кандидатам в президенты Республики Казахстан были предоставлены равные возможности.

«Они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию. Никаких ограничений в отношении кого-либо не было. Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто», – подчеркнул он.

Касым-Жомарт Токаев убежден, что президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.

«Мы будем четко и последовательно осуществлять конституционную реформу. Мы переходим к новой форме политического устройства страны. Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству!» – сказал он.

В завершение Касым-Жомарт Токаев призвал участников мероприятия вместе строить Новый, Справедливый Казахстан и пожелал всем благополучия.

Напомним, согласно данным exit poll института «Открытое общество», Касым-Жомарт Токаев набрал 82,45% голосов избирателей. По результатам exit poll Института «Социс-А» у Токаева – 82,02% голосов. Свои итоги exit poll озвучил и Институт общественной политики партии AMANAT: за Токаева 85,52% проголосовавших на выборах.

 

 

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