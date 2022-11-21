"Институт общественной политики" партии Аманат озвучил свои итоги exit poll
Общество
"Институт общественной политики" партии Аманат озвучил свои итоги exit poll, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По данным, которые складываются из опросов проголосовавших граждан, Касым-Жомарт Токаев набрал 85,52%
Кандидат от общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден - 2,61%
Кандидат от партии ОСДП Нурлан Ауесбаев - 1,93%
Кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев - 2,67%
Кандидат от Республиканского объединения профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" Мейрам Кажыкен - 2,43%
Кандидат от Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары — дәстүрге жол" - Салтанат Турсынбекова - 1,44%
Против всех проголосовали 3,40%.