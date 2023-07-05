Токаев поставил ряд задач перед новым послом Казахстана в России
100
Буланова Наталия
выпускающий редактор
Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в России Даурена Абаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В ходе беседы глава государства подчеркнул приоритетную важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства с Российской Федерацией.
Президент поставил перед Дауреном Абаевым ряд задач по развитию двухстороннего взаимодействия.
На должность посла Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев был назначен 3 июля.