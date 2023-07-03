Токаев назначил Абаева послом Казахстана в России

Президент, Международное сотрудничество, Политика, Кадровые назначения, Россия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Даурен Абаев назначен послом Республики Казахстан в Российской Федерации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: Kazpravda.kz

Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации.

Даурен Абаев родился в 1979 году.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2001), Лейденский университет (2006).

С 2001 по 2003 год – референт, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 2003 году – третий секретарь посольства Казахстана в Азербайджане.

С 2003 по 2007 год – второй секретарь, временный поверенный в делах Республики Казахстан в Нидерландах.

В 2007 году – начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел РК.

С 2007 по 2009 год – эксперт, консультант протокола президента РК, заместитель пресс-секретаря президента РК.

С 2009 по 2011 год – государственный инспектор Администрации президента РК.

С 2011 года – пресс-секретарь, советник президента Казахстана.

С 2016 по 2019 год – министр информации и коммуникаций РК.

С 2019 по 2020 год – министр информации и общественного развития РК.

С мая 2020 года занимал должность первого заместителя руководителя Администрации президента Казахстана.

С 2022 по 2023 год был министром культуры и спорта РК.

До назначения послом Казахстана в Российской Федерации с марта 2023 года занимал должность заместителя генерального секретаря СНГ. 

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