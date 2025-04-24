Токаев: Ассамблея внесла неоценимый вклад в укрепление стабильности и согласия в обществе

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Началось выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана,  сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Сегодняшнее мероприятие имеет поистине историческое значение. В этом году отмечается 30-летие создания Ассамблеи народа Казахстана. Поздравляю всех с юбилеем!

Несомненно, это огромное событие для всей страны. За время своей деятельности Ассамблея внесла неоценимый вклад в укрепление стабильности и согласия в обществе. АНК стала подлинным символом единства и равенства, мира и гармонии. Она признана уникальным общественным институтом в сфере межэтнических отношений, сыгравшим решающую роль в формировании казахстанской модели мира и согласия», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что история Ассамблеи составляет неотъемлемую часть летописи Независимого Казахстана.  Ассамблея была образована в 1995 году по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Данная инициатива была наполнена глубоким политическим смыслом в трудных условиях становления казахской государственности. Созданная как консультативно-совещательный орган, АНК в 2007 году приобрела конституционный статус. По сути, Ассамблея стала основной моделью общенациональной гармонии и единства.

В последние годы в результате масштабных политических реформ деятельность Ассамблеи получила новый созидательный импульс. Пять депутатов Сената стали назначаться Президентом по предложению Совета АНК. Таким образом, возможности для представления интересов всех этносов нашей страны на законодательном уровне значительно расширились.

Более того, впервые в истории казахстанского парламентаризма образована межпалатная депутатская группа «Бір ел – бір мүдде», занимающаяся вопросами укрепления общественного согласия. В работу Ассамблеи сегодня вовлечены все государственные органы – министерства, областные акиматы, маслихаты всех уровней и акиматы сельских округов.

Ассамблея тесно взаимодействует с общественными организациями и институтами, активно участвует в реализации внутренней политики, содействует конструктивному и плодотворному диалогу между государством и обществом. 12 членов АНК входят в состав Национального курултая, привнося в его деятельность свой богатый опыт.

Во всех регионах имеются дома дружбы, в которых базируются более тысячи этнокультурных объединений. Для обеспечения деятельности АНК при областных акиматах созданы государственные учреждения «Қоғамдық келісім». Под началом Ассамблеи действует свыше четырех тысяч общественных структур, которые направляют созидательную энергию граждан на решение общестрановых задач. К примеру, Совет аксакалов и Совет матерей Ассамблеи проводят большую работу по укреплению института семьи и продвижению общенациональных ценностей».

«Наш коллега Ахмед Мурадов и другие члены Ассамблеи говорят, что ветераны АНК примут активное участие в реализации единой воспитательной программы «Адал азамат». Уверен, такая работа позволит шире использовать потенциал Ассамблеи в деле формирования нового качества нашей нации.

Организация «Ассамблея жастары» и ее структуры, такие как Студенческая ассамблея, Клуб молодых ученых, проект «Жана толқын», стали настоящей школой единства, патриотизма и гражданской ответственности для тысяч молодых людей. Каждое из этих общественных движений вносит свой значимый вклад в укоренение новой общественной этики, пропаганде идеалов концепции «Адал азамат».

Отдельно хочу отметить институт этномедиации АНК, который играет важную роль в профилактике напряженности в межэтнической сфере», - сказал Глава государства.

За последнее время на качественно новый уровень вышла аналитическая составляющая деятельности Ассамблеи. Научно-экспертный совет и 42 кафедры Ассамблеи объединяют свыше 360 экспертов, которые исследуют процессы нациестроительства и межэтнические отношения.
 

#президент #АНК

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