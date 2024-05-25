Токаев поздравил короля Иордании с Днем независимости страны

Международное сотрудничество, Президент
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Лидер Казахстана пожелал дружественному народу Иордании благополучия и процветания, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Короля Абдаллу II бен аль-Хусейна и народ Иорданского Хашимитского Королевства с национальным праздником – Днем независимости.

«Иордания – надежный партнер Казахстана на Ближнем Востоке и в арабском мире. Я высоко оцениваю Ваш личный вклад в развитие двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе между нашими народами и высоком уровне содержательного политического диалога. Уверен, мы и впредь будем прилагать совместные усилия с целью укрепления партнерства и вывода на новый уровень казахско-иорданского сотрудничества», – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Абдалле II дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Иордании – благополучия и процветания.

#Касым-Жомарт Токаев #Иордания #День независимости #король Абдалле II

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