Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмманюэля Макрона с национальным праздником Французской Республики – Днем взятия Бастилии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства, отметив, что Франция является авторитетным членом международного сообщества, добившимся значительных успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, пожелал дружественному французскому народу дальнейшего процветания.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегический характер казахско-французских отношений и высоко оценил вклад Эмманюэля Макрона в развитие двустороннего сотрудничества.