Токаев поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства направил поздравление Эмманюэлю Макрону и всему французскому народу с национальным праздником – Днем взятия Бастилии.

Касым-Жомарт Токаев отметил укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, основанного на доверительном политическом диалоге и взаимовыгодном торгово-экономическом сотрудничестве.

14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции была взята штурмом (и впоследствии разрушена) крепость-тюрьма Бастилия. Ровно через год, 14 июля 1790 года, на Марсовом поле по королевскому указу состоялись торжества, названные Национальным праздником или Праздником национальной конфедерации — впоследствии закрепился термин Праздник Федерации и единства Нации. В них приняло участие до 100 тысяч человек (при общем населении страны в то время в 25 миллионов), прибывших изо всех регионов Франции. В ходе этих празднований произошёл военный парад, состоялись принесение «гражданской клятвы», пиршество и салют.

Программа празднования 14 июля предполагает различные мероприятия практически во всех французских населённых пунктах и даже за рубежом. Зачастую, особенно в небольших городках и деревеньках, они начинаются вечером накануне, так что их жители могут поучаствовать в празднествах дважды — 13 июля по месту жительства, а назавтра поехать в крупный город. Программа часто включает в себя музыкальные мероприятия самых разных стилей и направленности — от местной самодеятельности до мировых звёзд. Во многих коммунах организуются народные гулянья — балы в помещениях или на открытом воздухе. Среди балов выделяется чисто французский бал пожарных, традиция которого насчитывает уже сотню лет — организуемые местными пожарными командами шоу с музыкой, танцами и всевозможными развлечениями.

Основной государственной церемонией Национального праздника являются военные парады, главный из которых проводится в Париже. Парад проходит при участии президента Французской Республики, премьер-министра, членов правительства, председателей Сената и Национального собрания, дипломатического корпуса. Часто на параде присутствуют также первые лица иностранных государств. С 1980 года парад проходит на Елисейских полях. В параде принимают участие действующие военнослужащие, курсанты военных училищ и гражданские (полицейские). По Елисейским полям проходят около 4000 пеших участников, 240 всадников, 80 мотоциклистов, 460 единиц другой техники, а над городом пролетают 60 летательных аппаратов.

Вечером 14 июля (а в небольших городках иногда накануне) проходят фейерверки, главный из которых начинается в 23:00 на Марсовом поле вблизи Эйфелевой башни и продолжается до получаса. В отличие от фейерверков и салютов, проводимых в некоторых других странах, французский фейерверк — это настоящее светомузыкальное шоу. Фейерверк — один из немногих символов Старого порядка, которые сохранила республиканская Франция: впервые он состоялся 21 ноября 1615 года в день свадьбы Людовика XIII и после этого оставался символом абсолютной монархии.