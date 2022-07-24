Токаев поздравил Мирзиёева с днём рождения

Состоялся телефонный разговор с Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днём рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Узбекистана.

Глава государства отметил личный вклад узбекского лидера в укрепление стратегического партнерства, отношений дружбы и добрососедства между нашими странами.

Также были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества и график предстоящих встреч на высшем уровне.