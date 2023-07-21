Токаев поздравил президента и народ Египта с Днем революции

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси и народ Арабской Республики Египет с национальным праздником – Днем революции.

Президент выразил уверенность в том, что традиционно дружественные отношения и прочные узы сотрудничества между Казахстаном и Египтом будут и впредь укрепляться во благо народов двух стран.

Июльская революция - распространенное название революционного переворота в Египте в 1952 году, положившего начало национально-освободительной революции. 23 июля в Египте официально отмечается годовщина июльской революции (Revolution Day in Egypt), день, являющийся национальным праздником и выходным.

Июльская революция произошла в обстановке подъема национально-освободительного движения арабских народов после Второй мировой войны и ослабления позиций британского империализма на Ближнем Востоке.

В ночь на 23 июля 1952 года группа патриотически настроенных военных, членов тайной организации «Свободные офицеры», во главе с Гамаль Абдель Насером осуществила революционный переворот и свергла феодально-монархический режим короля Фарука. 26 июля низложенный монарх отрекся от престола и покинул страну. Власть перешла к Совету руководства революцией (СРР).

Главной опорой пришедших к власти в результате военного переворота молодых офицеров была армия, а основными целями — полное национальное освобождение Египта и создание условий для его самостоятельного развития.

Характер и программа июльской революции в Египте были определены в «шести принципах», выдвинутых Насером: освобождение страны от колониализма и его агентуры; ликвидация феодализма; уничтожение господства капитала над государственной властью; установление социальной справедливости; создание национальной армии; демократизация внутренней жизни.

Сегодня Египет - республика, где глава государства - президент - одновременно является и главнокомандующим вооруженными силами страны.