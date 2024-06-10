Токаев поздравил президента и народ Португалии с национальным праздником

Касым-Жомарт Токаев поздравил Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузу и всех португальцев с национальным праздником – Днем Португалии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

«Опираясь на многовековую историю и богатое культурное наследие, сегодня Португалия добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышении благосостояния населения и укреплении своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. Уверен, дружественные отношения между Астаной и Лиссабоном будут и дальше укрепляться на благо наших народов», – говорится в телеграмме.