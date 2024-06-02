Токаев поздравил президента Италии с Днем Республики

Глава государства отметил особое значение стратегического партнерства между Казахстаном и Италией, передает Kazpravda.kz

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Лидер Казахстана поздравил Серджо Маттареллу и народ Италии с национальным праздником – Днем Республики.

«Сегодня Италия – это государство, опирающееся на прочный политико-экономический фундамент, добившееся высокого благосостояния народа, пользующееся бесспорным авторитетом на международной арене. Ваша страна, в нынешнем году возглавляющая группу развитых стран G7, вносит значительный вклад в продвижение глобальной стабильности и безопасности», – говорится в телеграмме Касым-Жомарта Токаева.

Глава государства отметил особое значение стратегического партнерства между Казахстаном и Италией.

«Я с теплотой вспоминаю свой официальный визит в Рим, который придал серьезный импульс двустороннему взаимодействию и открыл новые перспективы нашего партнерства», - подчеркнул Токаев.

Лидер Казахстана подтвердил готовность и впредь прилагать совместные усилия для эффективной реализации достигнутых договоренностей.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Серджо Матарелле успехов в его ответственной деятельности, а дружественному итальянскому народу – благополучия и процветания.