Токаев поздравил президента Вьетнама с победой на выборах

Президент
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Глава государства направил телеграмму поздравления новому президенту Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонгу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

– Ваша победа на выборах свидетельствует о широкой поддержке соотечественниками Вашего политического курса, направленного на обеспечение экономической стабильности, повышение благосостояния страны и укрепление ее авторитета на международной арене. Выражаю готовность объединить наши усилия для дальнейшего укрепления казахско-вьетнамских отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания, – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Лыонг Кыонгу успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Вьетнама – благополучия и процветания.

#Токаев #поздравление #телеграмма #Вьетнам

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