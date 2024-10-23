Токаев поздравил президента Вьетнама с победой на выборах

– Ваша победа на выборах свидетельствует о широкой поддержке соотечественниками Вашего политического курса, направленного на обеспечение экономической стабильности, повышение благосостояния страны и укрепление ее авторитета на международной арене. Выражаю готовность объединить наши усилия для дальнейшего укрепления казахско-вьетнамских отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания, – говорится в телеграмме.