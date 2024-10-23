Токаев поздравил президента Вьетнама с победой на выборах
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Глава государства направил телеграмму поздравления новому президенту Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонгу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
– Ваша победа на выборах свидетельствует о широкой поддержке соотечественниками Вашего политического курса, направленного на обеспечение экономической стабильности, повышение благосостояния страны и укрепление ее авторитета на международной арене. Выражаю готовность объединить наши усилия для дальнейшего укрепления казахско-вьетнамских отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания, – говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Лыонг Кыонгу успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Вьетнама – благополучия и процветания.