Токаев поздравил президентов Турции и Азербайджана

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил со вступительной речью.

«Рад приветствовать вас в Казахстане, который является родным очагом тюркских народов! Прежде всего, я хотел бы поздравить уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана и наших турецких братьев со 100-летием Турецкой Республики. Многовековая история Анатолии знает много успехов и великих достижений. Благодаря выдающимся личностям сегодня Турция стала сильным государством, пользующимся влиянием во всем мире.

Также поздравляю уважаемого Ильхама Гейдар-оглы Алиева и азербайджанский народ с укреплением государственности! Ваша страна восстановила свою территориальную целостность и вступила в новую эпоху развития. Этот исторический шаг был осуществлен в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и резолюцией Совета Безопасности", - сказал Токаев.

Также он выразил особую благодарность действующему председателю организации - президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за большой вклад в укрепление сотрудничества тюркских стран.