Токаев поздравил президентов Турции и Азербайджана

В Астане начался 10-й саммит Организации тюркских государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил со вступительной речью.
«Рад приветствовать вас в Казахстане, который является родным очагом тюркских народов! Прежде всего, я хотел бы поздравить уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана и наших турецких братьев со 100-летием Турецкой Республики. Многовековая история Анатолии знает много успехов и великих достижений. Благодаря выдающимся личностям сегодня Турция стала сильным государством, пользующимся влиянием во всем мире.
Также поздравляю уважаемого Ильхама Гейдар-оглы Алиева и азербайджанский народ с укреплением государственности! Ваша страна восстановила свою территориальную целостность и вступила в новую эпоху развития. Этот исторический шаг был осуществлен в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и резолюцией Совета Безопасности", - сказал Токаев.
Также он выразил особую благодарность действующему председателю организации - президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за большой вклад в укрепление сотрудничества тюркских стран.