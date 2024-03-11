Токаев поздравил с избранием нового президента Пакистана
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму в адрес вновь избранного президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
– Уверен, что Ваш богатый жизненный опыт и дальновидная политика внесут огромный вклад в дальнейшее развитие и процветание страны. Мы высоко ценим наше прочное партнерство с Пакистаном, основанное на искренней дружбе и взаимном уважении. Я рассчитываю на тесное взаимодействие с Вами для укрепления и раскрытия новых возможностей двустороннего сотрудничества во благо наших стран, – говорится в телеграмме.
Президент пожелал Асифу Али Зардари успехов в его начинаниях, а пакистанскому народу – благополучия.