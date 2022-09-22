Токаев поздравил сборную Казахстана по футболу с историческим достижением

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем аккаунте в Twitter поздравил казахстанских футболистов с исторической победой, передает Kazpravda.kz.

«Одержав победу над командой Беларуси, казахстанские футболисты заняли первое место в своей группе Лиги наций. Это большой успех. Поздравляю наших спортсменов и желаю им новых достижений в этом популярном виде спорта!» – написал Президент.